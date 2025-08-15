Erin se convierte en el primer huracán de la temporada y podría llegar a categoría 4

Erin se convirtió en huracán categoría 1 este viernes en horas de la mañana, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglaes en inglés).

De acuerdo con el NHC, a las 11:00 am de este viernes el centro del huracán Erin se localizó cerca de la latitud 18.2 Norte y la longitud 56.1 Oeste.

El sistema de mal tiempo tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 120 km/h (75 mph), con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento constante a rápido durante los próximos dos o tres días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana.

«Erin se desplaza hacia el oeste-noroeste a cerca de 30 km/h (18 mph). Se espera que este movimiento continúe durante el fin de semana. Según la trayectoria pronosticada, es probable que el centro de Erin se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana», informó el Centro Nacional de Huracanes.

Se tiene previsto que Erin permanezca en mar abierto y se mueva hacia el norte-noreste de islas como Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos, y Puerto Rico, según los pronósticos.

Alertas y advertencias

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, hay una alerta de tormenta tropical vigente para Anguila y Barbuda; San Martín y San Bartolomé; Saba y San Eustaquio; y Sint Maarten.

Una alerta de tormenta tropical significa que es posible que se presenten condiciones de tormenta tropical dentro del área bajo vigilancia, generalmente dentro de las próximas 48 horas.

Las personas en zonas del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico deben estar atentas al progreso de Erin.

