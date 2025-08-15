Cuatro deportistas cubanos abandonan delegación en Panamericanos Junior de Paraguay

Por
cactus24
-

Cuatro atletas cubanos abandonaron la delegación que asistió en estos días a los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, celebrado en Paraguay, tras finalizar su participaciónen el evento.

Tres integrantes del equipo de remo y una jugadora de balonmano no regresaron este miércoles a sus hoteles y habrían comunicado su decisión de permanecer en Paraguay, donde planean solicitar refugio, según reportes de varios medios locales paraguayos.

Se trata de los remeros Félix Puentes Batista, Robert Landy Fernández Agramonte y Keiler Ávila Núñez, junto a la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles Jiménez.

Según reveló una autoridad policial a la prensa paraguaya, los jóvenes estuvieron haciendo turismo en la tarde de ayer y en un determinado momento los cuatro deportistas se apartaron del resto.

Posteriormente, uno de ellos llamó a la encargada de la delegación, y avisó que no regresarían.

Las autoridades precisaron que los atletas no tenían en su poder sus pasaportes -algo habitual en las delegaciones deportivas cubanas- así que los jóvenes están indocumentados.

Cactus24 (15-08-2025)

