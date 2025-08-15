Colombia denuncia que Venezuela retuvo a cuatro firmantes de paz

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización confirmó que los ciudadanos fueron detenidos cerca del puente entre ambos países en Arauca. Entre ellos hay cuatro firmantes de paz.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó que cinco ciudadanos colombianos fueron retenidos por autoridades venezolanas el pasado 14 de agosto, cuando se encontraban cerca del puente binacional en la frontera con Colombia.

Los retenidos son cuatro firmantes del Acuerdo de Paz: Diana Blanco, Mayiled Bustos, Omar Delgadillo y William Rodríguez, y el contratista de la ARN, Camilo Vanegas. El grupo había viajado a Fortul, Arauca, para participar en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes, dentro de la estrategia de sostenibilidad de la entidad.

Según la ARN, sus desplazamientos estaban programados para la tarde del jueves. Antes de regresar, decidieron hacer turismo en la zona y cruzaron el puente ubicado en el departamento de Arauca. La agencia indicó que los escoltas “portaban armas para cumplir con dicha labor”, pues su función es proteger la integridad de los excombatientes.

El portal Cambio Colombia añade que la ARN activó los procedimientos institucionales y los canales diplomáticos en coordinación con la Cancillería, estableciendo contacto con la embajada de Colombia en Venezuela y con la representación diplomática venezolana en Bogotá.

El objetivo, dijo la entidad, es “esclarecer los hechos que llevaron a su retención y el respeto por sus derechos fundamentales”, así como gestionar su pronto retorno.

Cactus24 15-08-2025

