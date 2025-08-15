Argentina: más de 100 muertos por fentanilo medicinal contaminado

El gobierno de Argentina elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y señaló a un laboratorio local de ser el «responsable».

Desde mayo se registraron denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos ANMAT por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

«Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas», escribió la vocería presidencial en un comunicado.

El texto añade que, tras una inspección del gobierno, la ANMAT inhabilitó el laboratorio y prohibió en febrero «su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado».

HLB Pharma Group indicó en un comunicado que está «a disposición de la justicia» y acusó «el oportunismo» de sectores políticos y económicos al «emprender un escarnio mediático» contra la empresa.

También aseguró que «una contaminación como la que han publicado algunos medios -con una o aun más de una bacteria multirresistente propia de un ámbito hospitalario en un mismo lote- sencillamente no es posible en el entorno de un laboratorio».

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Cactus24 15-08-2025

