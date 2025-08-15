Aprehendido «el Emilio» por resistencia a la autoridad

Un hombre conocido como «el Emiliano» fue detenido por resistencia a la autoridad en el municipio Miranda.

El Comisario Jefe Edgard Sojo, director de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) región central informó que la captura se registró en la calle Porvenir del sector Curazaito en Coro.

Y se debió a la publicación en redes sociales de la presencia de hombres en forma sigilosa por la Urbanización Los Orumos cometiendo hurtos nocturnos, procediendo a través de la vigilancia cibernética a identificar a los delincuentes «el Emiliano y Carlos».

Al llegar la comisión al sector Curazaito observaron a un ciudadano quien evadió la comisión y tornó una actitud hostil, siendo detenido e identificado como Emiliano José (38) pescador, residente de la calle 7 de la Urbanización Francisco de Miranda,sobre quien recae nueve antecedentes por los delitos de: hurto genérico, droga, hurto agravado, robo de vehículo, legitimación de capitales, uso indebido de arma de fuego y hurto calificado.

Además es uno de los elementos que aparecen señalados en los vídeos de la redes sociales como responsables de hurtos.

El caso pasó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley, tal como lo ha orientado el General Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana y director general de la Policía de Falcón.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (15-08-2025)

