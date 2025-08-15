158 migrantes venezolanos arribaron a Maiquetía en un vuelo de repatriación desde EEUU.

Un total de 158 migrantes venezolanos arribaron este viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a bordo del vuelo 57 del Plan Vuelta a la Patria, procedentes de Texas, Estados Unidos (EEUU).

Según una nota emitida por la oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se trata de 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas.

Los connacionales fueron recibidos por la presidenta del plan Vuelta a la Patria, Camilla Fabri y funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

Es importante mencionar, que desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria, el pasado mes de febrero del presente año, más de 10 mil connacionales han regresado al país como parte del esfuerzo del Estado en apoyo a los venezolanos que se encuentran detenidos y perseguidos en los Estados Unidos.

Cactus24 (15-08-2025)

