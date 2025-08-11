Venezuela gana oro en esgrima en los II Juegos Panamericanos ASU 2025

La campeona de la Copa del Mundo Juvenil de Costa Rica 2024, Victoria Alejandra Guerrero, dominó 15-7 a la mexicana Ana Margarita Paredes en la final de espada femenina individual, dándole la primera presea dorada a Venezuela.

Victoria Guerrero hizo valer su título con una impecable actuación en el combate definitivo, manteniéndose siempre al frente.

En el primer asalto sacó una cómoda ventaja de 4-1 toques con una remix y cerró los primeros tres minutos con 8-1 a favor, tras una finita y un toque al pie de su rival. En el segundo asalto, Paredes intentó reaccionar, aunque Alejandra Guerrero manejó la distancia con calma, defendiendo con precisión y ripostando con toques certeros, incluyendo uno al brazo armado de la mexicana, para cerrar el combate con 15-7.

Durante la competencia, la espadista Victoria Alejandra Guerrero se impusó en 3 combates en la pool ante la uruguaya Agustina Cuello (5-0), la puertorriqueña Andrea Waller (5-0) y la peruana María Yánez (5-1), cedió ante la costarricense Luna Fernández (5-4) con quien tuvo su revancha en semifinales y donde se impuso por superioridad luego de finalizado el tiempo reglamentario (13-9).

Judo suma primeras medallas en ASU 2025

Radio Miraflores informa que en los II Juegos Panamericanos Junior 2025, que se desarrollan en Asunción, Paraguay, los atletas de la disciplina de Judo dieron a Venezuela las dos primeras preseas de la jornada deportiva.

Audreys Pacheco se quedó con la medalla de plata en los 57 kilogramos del judo, mientras que, Leomaris Ruíz, se alzó con la de bronce en -52 kilogramos.

Pacheco inició doblegando en cuartos de final a Jimena Arce de Costa Rica, por ippon al minuto 26 segundos de combate.

De igual modo, Leomaris Ruíz se anotó de primera en la lista de medallas para Venezuela en ASU 2025. La judoca del estado Bolívar, venció por yuko en golden score, a Harlee Hiller de Estados Unidos al minuto y 49 segundos de la extensión del cruce.

