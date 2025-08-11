Una madre venezolana y sus tres hijos mueren tras incendio que destruyó su vivienda en Talca

Un trágico incendio registrado en la madrugada de este lunes en Talca (Chile) dejó como saldo la muerte de una madre y sus tres hijos. Ellos eran de 36, 17, 8 y 3 años, todos de nacionalidad venezolana.

El siniestro se produjo en calle 13 Poniente, entre 28 y 29 Sur, por causas que aún se investigan. Cinco compañías de Bomberos acudieron al lugar para contener las llamas, que también afectaron a dos viviendas vecinas, las cuales resultaron con daños menores.

El teniente Rodrigo Lara, oficial de ronda de la Prefectura Talca de Carabineros, señaló que tras controlar el fuego “se logra constatar el lamentable fallecimiento de una mujer adulta y sus tres hijos”.

Hasta el sitio de la tragedia llegó el fiscal José Manuel Varela. Él instruyó la presencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para realizar las pericias. El objetivo es esclarecer el origen del siniestro.

Las autoridades locales lamentaron profundamente lo ocurrido y expresaron sus condolencias a familiares y cercanos de las víctimas.

Cactus24 (11-08-2025)

