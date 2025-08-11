Un muerto y decenas de heridos deja explosión en planta de acero en Pensilvania

Una explosión en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh dejó un muerto, decenas de heridos y otros varios atrapados bajo los escombros este lunes.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Allegheny informaron que un incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 a. m.

La planta, una enorme instalación industrial a orillas del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, se considera la mayor en Norteamérica en operación de coquización, el proceso industrial que transforma hidrocarburos pesados, como los residuos de petróleo, en productos más ligeros y valiosos, como gasolina, diésel y coque.

De acuerdo a Univisión, es una de las cuatro principales plantas siderúrgicas de U.S. Steel en Pensilvania, que emplean a miles de trabajadores.

La planta convierte carbón en coque, un componente clave en el proceso de fabricación de acero.

Según la empresa, produce 4.3 millones de toneladas de coque al año y cuenta con aproximadamente 1,400 trabajadores.

