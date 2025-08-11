Turismo Carirubana participó en el I Festival de la Arepa Paraguanera

El Instituto Municipal de Turismo de Carirubana (IMTUCAR) participó en el I Festival de la Arepa Paraguanera con un stand que ofreció promoción turística, degustaciones, dulcería criolla y mucho más.

La actividad que inició con una misa de acción de gracias en honor a Paraguaná en la Catedral Nuestra Señora de Coromoto.

José Rodríguez presidente de IMTUCAR, expresó que “Nos unimos al Festival de la Arepa Paraguanera, como parte del turismo gastronómico, con degustaciones de platos típicos y presentación musical, elementos que resaltan la idiosincrasia del pueblo paraguanero; dando cumplimiento a los lineamientos del alcalde Luis Manuel Piña, en su esfuerzo por contribuir con este tipo de eventos que realzar nuestra cultura.

En la Plaza José Leonardo Chirino, gran cantidad de personas, con la alegría que caracteriza a los Paraguaneros se dieron cita para disfrutar de las demostraciones de preparación de arepas, concursos, presentaciones musicales, teatro, cabalgatas, exhibición de automóviles, entre otros; dando así cumplimiento a las directrices del presidente Nicolás Maduro y el gobernador en materia de promoción turística y cultural.//Nota de prensa

Cactus24 11-08-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.