TSJ respalda al presidente Maduro ante agresiones de los EE.UU.

Este lunes 11 de agosto, las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ) repudiaron y rechazaron de manera categórica la agresión infame e imperial, que ha desatado Estado Unidos en contra del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y contra el pueblo venezolano.

A través de un comunicado leído por la presidenta del Poder Judicial, Caryslia Beatriz Rodríguez, destaca que se suman a la defensa del presidente constitucional y de su pueblo.

«El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de todo el Poder Judicial, ratifica su respaldo al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros», expresó.

El texto señala que Venezuela tiene un pueblo valiente y digno que ha luchado en todo momento por preservar la paz, siendo un ejemplo no solo de democracia, sino de convivencia y desarrollo económico autónomo a pesar de las múltiples sanciones y bloqueos económicos impuestos por el país norteamericano.

«En Venezuela, entendemos que la paz es el pilar fundamental sobre el cual se construye el progreso, por lo que este tipo de agresiones son completamente inaceptables. La estabilidad de nuestras instituciones, las cuales se encuentran en constante desarrollo para responder a las necesidades de la nación, se ve fortalecida por el protagonismo y la conciencia del Poder Popular organizado», añade el comunicado.

En estricto apego a la Constitución y a las leyes, resalta que esta nueva acción constituye una intromisión en los asuntos internos del país y una violación flagrante al derecho internacional, así como un atentado contra la soberanía y una grave ofensa al pueblo venezolano, cita El Universal.

Cactus24 11-08-2025

