Trump anuncia despliegue de la Guardia Nacional en Washington y pone a la Policía Metropolitana bajo control federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal y desplegará a la Guardia Nacional en la ciudad, al afirmar que la medida busca restablecer el orden en la capital del país.

“Estoy invocando oficialmente la sección 740 de la Ley de Autogobierno del Distrito de Columbia —ustedes saben lo que es— y poniendo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal directo”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, reseña CNN.

El presidente dijo a un grupo de periodistas que sus acciones se dan porque “algo está fuera de control, pero lo vamos a poner bajo control muy rápido, como hicimos en la frontera sur”.

Trump también anunció el despliegue de militares de la Guardia Nacional para ayudar a las autoridades locales.

La Ley de Autogobierno de 1973 permite al presidente tomar el control de la policía de la ciudad por 48 horas si “determina que existen condiciones especiales de carácter de emergencia” que requieran el uso del Departamento con fines federales. El presidente puede mantener el control por más tiempo si notifica a los presidentes y miembros de alto rango de las comisiones del Congreso que manejan los asuntos legislativos del Distrito de Columbia. Cualquier solicitud de control de la policía de la ciudad por más de 30 días debe convertirse en ley.

Los agentes, dijo Trump, tendrán autoridad para hacer “lo que les dé la gana”, y añadió que esto irá más allá de la capital del país. “No vamos a perder nuestras ciudades por esto, y esto irá más lejos”.

Acompañado por altos funcionarios de su Gobierno, Trump también prometió tomar medidas contundentes para abordar la indigencia y el deterioro urbano en la capital. “Tenemos barrios marginales aquí. Los vamos a eliminar. Sé que no es políticamente correcto”, dijo Trump.

Cactus24 11-08-2025

