Preso por golpear a su pareja

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

La Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas ( Diep) eje Paraguaná, capturó a un hombre denunciado por golpear a su pareja con los puños y un palo de madera.

El Comisario Jefe Edgard Sojo, lo identificó como Richard Jesús (51) quien fue detenido en la calle Rivas con Monagas del sector Centro de Punta Cardón en Carirubana.

El hombre iracundo la golpeaba con sus puños, además, rompió la parte superior de una puerta de madera y extrajo un trozo con el que también la agredió causándole heridas.

El caso está a la disposición de la Fiscalía XVI para que continúe con lo establecido en la ley.

 

Cactus24 11-08-2025

