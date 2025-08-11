Murió el precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien había sido baleado en un mitin político en Bogotá, falleció este lunes a los 39 años, informó su esposa María Claudia Tarazona.

Uribe Turbay permaneció más de dos meses en estado sumamente grave y con pronóstico reservado tras ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Fue baleado cuando hacía campaña en el occidente de la capital colombiana, pese a estar custodiado por elementos de seguridad.

El ataque, que quedó grabado en video, conmocionó a un país que recordó las oscuras épocas en las que candidatos presidenciales y figuras de alto nivel eran secuestrados o asesinados por cárteles del narcotráfico y grupos insurgentes en las décadas de 1980 y 1990.

Cactus24 (11-08-2025)

