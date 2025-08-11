Mujer confiesa haber asesinado y desmembrado a su hijo con una sierra

Una mujer confesó haber asesinado a su hijo de 35 años, desmembrándolo e intentando ocultar su cuerpo con la ayuda de su esposa.

Según las agencias de noticias italianas ANSA y L’Unione Sarda , así como el Daily Mail , Lorena Venier, de 61 años, admitió haber asesinado a su hijo, Alessandro Venier, después de que su esposa, Mailyn Castro Monsalvo, de 30 años, llamara a la policía para confesar lo que habían hecho el 25 de julio.

Los medios informaron que el cuerpo de Alessandro fue encontrado desmembrado en el sótano de la casa que compartía con su esposa, su madre y su hija pequeña en la ciudad de Gemona del Friuli, ubicada en la región de Friuli-Venezia Giulia.

«Yo misma me encargué del ‘desmembramiento’ de Alessandro», declaró Lorena, enfermera, al juez durante una comparecencia ante el tribunal, según ANSA. «Usé una sierra para metales y una sábana para sujetar la sangre y lo diseccioné en tres pedazos. No había salpicaduras de sangre; por eso los Carabineros encontraron todo en orden».

Lorena supuestamente confesó que ella y su nuera habían estado planeando el crimen durante meses y citó el abuso físico por parte de su hijo como motivo.

«Mailyn me había estado pidiendo que matara a mi hijo Alessandro durante meses, desde el día en que nació su hija en enero», afirmó Lorena, según L’Unione Sarda.

«Mailyn fue golpeada violentamente, insultada y amenazada de muerte repetidamente», denunció . «Mi hijo minimizó su depresión posparto, y cuando decidí denunciarlo, me dio un puñetazo en la espalda».

Lorena también denunció que Alessandro le dijo a su esposa, originaria de Colombia: «Te llevaré a Colombia y te ahogaré en el río, porque allá nadie te busca».

Según el Daily Mail, los investigadores alegan que Lorena y Mailyn le sirvieron a Alessandro un vaso de limonada con un tranquilizante antes de administrarle dos inyecciones de insulina (que Lorena había obtenido en el hospital donde trabajaba) para dejarlo inconsciente.

Las autoridades afirman que Alessandro fue asfixiado con una almohada y estrangulado con cordones de zapatos. Mailyn presuntamente trasladó el cuerpo de su esposo al garaje y lo cubrió con cal viva, u óxido de calcio, para disimular el olor, según el Daily Mail.

Alessandro había dicho recientemente a sus amigos que estaba considerando mudarse a Colombia, y Lorena y Mailyn planearon usar eso para encubrir su desaparición, afirman las autoridades, según los medios.

Mailyn llamó a la policía y confesó poco después, y Lorena le dijo al juez que supervisaba el caso que su nuera solo había movido los restos, según ANSA.

Lorena ha sido acusada de asesinato y de ocultar un cuerpo, y Mailyn está siendo investigada por instigación al asesinato, según el Daily Mail.

Cactus24 (11-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.