Muere Juan Carlos Ramírez, querido actor de La Rosa de Guadalupe y Rosario Tijeras

El mundo de las telenovelas en México se encuentra de luto ya que este sábado 9 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano Juan Carlos Ramírez, de tan solo 38 años.

Era reconocido por su participación en diversas producciones televisivas como Rosario Tijeras, Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe, entre otras.

¿De qué murió el actor Juan Carlos Ramírez?

La noticia del deceso fue confirmada por su agencia de representación I Am This a través de redes sociales, donde también se informó la causa de su muerte.

«Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos de sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala», se lee en una publicación de la agencia junto con una foto de las exequias.

No se aclaró de manera inmediata la fecha en que el actor sufrió dicha situación cerebral.

«Sus padres y familiares están muy agradecidos con tantos mensajes y llamadas», se detalló.

El actor, quien acumulaba más de 150 mil seguidores en Instagram, había compartido su última publicación a inicios de julio pasado mostrando imágenes de una sesión fotográfica realizada por la agencia Class Modelos.

¿Quién era el actor Juan Carlos Ramírez?

Uno de los papeles más recientes de Juan Carlos Ramírez fue en la cuarta temporada de Rosario Tijeras, protagonizada por Bárbara de Regil.

Ahí, él interpretó al personaje de ‘Chivo’. En noviembre pasado, el artista se dejó ver en Instagram caracterizado en su papel y escribió: «‘Chivo’ listo y equipado para el estreno de Rosario Tijeras 4. Atentos».

Además de su carrera como actor, también se desempeñó como arquitecto y empresario.

Cactus24 (11-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.