Ministerio Público imputó a Martha Lía Grajales por presuntos “delitos contra la nación”

El Ministerio Público informó este lunes que la activista Martha Lía Grajales fue imputada por diversos cargos, tras emitirse una orden de aprehensión por supuestas “acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República”.

El organismo detalló que el tribunal dictó privativa de libertad por los delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. En su cuenta de Instagram, el Ministerio Público afirmó que, «como garante de la justicia y los derechos humanos», supervisará el respeto a «las garantías del debido proceso» establecidas en la Constitución.

Grajales, integrante de la organización Surgentes Derechos Humanos, fue detenida el pasado viernes en Caracas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de participar en una concentración en apoyo a madres agredidas frente al Tribunal Supremo de Justicia el martes anterior.

Cactus24 (11-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.