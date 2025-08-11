Maduro: El acuerdo de Ginebra es el único documento válido sobre controversia del Esequibo

«Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento válido a todo evento para sentarse a resolver el contencioso territorial que tenemos desde hace siglo y medio con Guyana», así lo expresó este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, con respecto a que una delegación venezolana entregó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo documento que amplía, con pruebas adicionales, la verdad histórica de los derechos del país sobre la Guayana Esequiba.

Maduro destacó la consulta al pueblo venezolano el 5 de diciembre del año 2023, eso se convirtió en un mandato que ratifica el camino histórico de defender el Esequibo como territorio integral de Venezuela.

«Así ha constado en todos los documentos consignados ante la CPI. Nosotros no reconocemos ninguna decisión que salga de este organismo. Hay un solo documento rector y legal, es el Acuerdo de Ginebra, para sentarnos a resolver este contencioso territorial», añadió.

El jefe de Estado reiteró que Venezuela no reconoce a la CPI ni sus dictámenes sobre la controversia por el Esequibo. «Nosotros no reconocemos ese juicio. No reconocemos ninguna decisión que salga de ahí».

«Hagan la maniobra que haga, la Exxomobil, el imperialismo, en la Corte Internacional o en donde quieran maniobrar. Pataleen, gasten sus reales, pero al final va a prevalecer el Acuerdo de Ginebra y los derechos de Venezuela a nuestro Esequibo, porque el Esequibo es nuestro y ese es el canto general para Venezuela», reafirmó.//Últimas Noticias

Cactus24 11-08-2025

