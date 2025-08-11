Llegan los días más calurosos para Venezuela por la declinación solar

El meteorólogo Luis Vargas advirtió que próximamente llegarán los días más calurosos del segundo semestre del año.

«La declinación solar ya está incidiendo perpendicularmente en el Caribe venezolano. Llegará al punto más septentrional continental de nuestro país, Cabo San Román en la Península de Paraguaná, el próximo 20 de agosto y de allí seguirá avanzando sentido norte-sur hasta llegar al extremo más austral del territorio nacional el 21 de septiembre», indicó en un mensaje divulgado a través de su cuenta de X (Twitter).

En este sentido, hizo un llamado a las personas a tomar las previsiones necesarias. «Vendrán los días más calurosos de este segundo semestre del año», dijo.

No obstante, indicó que el calor no estará presente todos los días. «Las altas temperaturas solo serán atenuadas durante las jornadas que se presente nubosidad/precipitaciones».

Para finalizar, hizo un llamado a las personas a estar informadas de fuentes especializadas y evitar la desinformación.

«Recordemos que estas condiciones estacionales ocurren siempre, dadas por el movimiento de traslación del planeta y la inclinación de su eje, así que por favor no vayamos a comenzar hablar de olas de calor, ni el fenómeno del ‘barrido’, ni que la Tierra está más cerca del Sol, ni nada por el estilo», comentó.

Cactus24 (11-08-2025)

