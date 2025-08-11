La estrella porno Lina Bina, de 24 años, fue encontrada muerta en su casa de Florida

La estrella de cine para adultos Lina Bina murió a la edad de 24 años el martes pasado (5 de agosto), confirmó el médico forense del condado de Polk a través del New York Post .
La muerte de Bina se produjo cuatro días después de que ella escribiera: «Lo siento, he estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas ahora mismo», en su última publicación en X el 1 de agosto. La causa de la muerte de la modelo de OnlyFans no se había publicado hasta el domingo (10 de agosto).
Bina tenía más de 200.000 seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok antes de su muerte, y su primo, Miguel Santiago , compartió una publicación de homenaje en TikTok.
«Es tan trágico, es tan increíble… mantén a tu familia cerca», escribió. «Porque nunca sabes cuándo será la última vez que hablarás con ellos».
«No puedo creer que se haya ido», añadió Santiago. «Es una locura».
“Lina también es mi prima paterna. Toda la familia está destrozada. Rezo para que su mamá y su papá puedan superar esto”, escribió otra persona en la publicación de Santiago.
Un usuario de X volvió a compartir la última publicación de Bina y escribió: «Cuida a tu gente, hombre».
La muerte de Bina se produjo un mes después de que su compañera de cine para adultos, Kylie Page, falleciera por una presunta sobredosis. Se informó que fentanilo y parafernalia relacionada con drogas, así como fotos sexuales de la estrella de cine para adultos, cuyo verdadero nombre era Kylie Pylant , con diferentes hombres, estaban esparcidas por su apartamento. Sin embargo, aún no se ha confirmado la causa oficial de la muerte.
