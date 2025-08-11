Juan Cristóbal Coronil, nuevo gerente general de Leones del Caracas

Leones del Caracas anunció este lunes un cambio en el cuerpo directivo del equipo para la venidera campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2025-2026.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo melenudo informó que Juan Cristóbal Coronil tomará el puesto de gerente general a partir de la próxima temporada.

«Como nuevo directivo de la organización, Coronil mostrará sus 27 años de experiencia en liderazgo, derecho y gestión comercial«, expresa la publicación.

Coronil asumirá el puesto que dejó anteriormente Víctor Garate.

Este movimiento se suma al que ha tenido la novena capitalina en los últimos días, en el que Juan Carlos Escobar abandonó el cargo de presidente del equipo.

Cactus24 (11-08-2025)

