José Altuve llegó a 250 jonrones de por vida en las Grandes Ligas

José Altuve sabe cómo silenciar a sus detractores en Nueva York. La figura de Houston conectó un jonrón solitario para colocar a los Astros en el marcador en el primer inning y darles una ventaja que nunca más perderían, camino a un holgado triunfo 7-1 contra los Yanquis, ante una hostil multitud de 43.658 personas que asistieron el domingo por la tarde al Yankee Stadium.

El estacazo de vuelta completa no fue uno más para Altuve. Marcó el cuadrangular número 250 de su brillante carrera, convirtiéndose en el undécimo segunda base (como posición principal) en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar el hito, uniéndose a Jeff Kent (377), el dominicano Robinson Canó (335), a los miembros del Salón de la Fama Rogers Hornsby (301), Craig Biggio (291), Ryne Sandberg (282) y Joe Morgan (268), además de Chase Utley (259), Ian Kinsler (257), el inmortal Joe Gordon (253) y Bret Boone (252), de acuerdo con Baseball-Reference.

Altuve se erigió en el séptimo pelotero en conectar su vuelacercas 250 con el uniforme de los Astros, accediendo a un club cuya membresía había sido adquirida con anterioridad por el cubano José Abreu (03/07/2023 en Texas), Brian McCann (05/05/2017 en Los Ángeles-LA), el panameño Carlos Lee (15/09/2007 vs. Pittsburgh), Lance Berkman (29/08/2007 vs. San Luis), Biggio (26/07/2005 vs. Filadelfia) y Jeff Bagwell (15/07/1999 vs. Detroit).

Entretanto, Altuve elevó a ocho los venezolanos con al menos 250 bambinazos en las Grandes Ligas, detrás de Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399), Eugenio Suárez (313), Magglio Ordóñez (294), Salvador Pérez (293), Bobby Abreu (288) y Antonio Armas (251).

A su ristra de logros también se suma constituirse en el decimoséptimo jugador en los anales de las Mayores en registrar 250 o más jonrones y 300 o más bases robadas (323).

El grupo, encabezado por Barry Bonds, incluye al también venezolano Abreu y nombres como los de Willie Mays, Andre Dawson, Rickey Henderson, Biggio, Sandberg, Morgan y Derek Jeter, todos con placas en Cooperstown.

Con el jonrón 21 de la temporada, en su juego número 114, superó su total de cuadrangulares en 2024 (20 jonrones en 153 desafíos).

“Es increíble lo que hace y la frecuencia con la que lo hace”, destacó el mánager de los Astros, Joe Espada. “Y lo hace en los momentos más importantes del partido”.

Ahora, Altuve acumula 19 jonrones en su carrera contra los Bombarderos del Bronx, una cifra que empata su quinta mayor cantidad contra cualquier equipo, incluyendo la postemporada, informó Jared Greenspan en su reporte para MLB.com.

Cactus24 (11-08-2025)

