Jennifer López se libra de un grillo en el escenario sin perder la calma

Si bien, la gira Up All Night: Live in 2025 de Jennifer Lopez ha sido un éxito, también ha estado marcada por otros incidentes, como el más reciente, en que la cantante casi fue interrumpida por un enorme grillo que decidió caminar por su cuello en plena presentación.
Recordemos que hace pocas semanas, la artista ya vivió un pequeño chascarro con su vestuario en Varsovia, momento en que quedó semidesnuda frente a miles de personas. En otra oportunidad se le criticó que su osado baile en uno de sus conciertos de “hipersexualizado”.
Mientras cantaba en el escenario, un grillo comenzó a subir por el vestido negro de Jennifer Lopez, acercándose lentamente a su cuello. El insecto se posó por unos segundos, mientras las pantallas gigantes mostraban la escena en primer plano.
Los fans presentes contuvieron la respiración, pero Jennifer, lejos de alterarse, mantuvo la calma y profesionalismo que la caracteriza.
Con una sonrisa, y sin perder el ritmo de su canción, JLo simplemente apartó al insecto con un sutil manotazo. “Me hacía cosquillas”, bromeó ante el público, quien respondió con vítores y aplausos.
Este inesperado momento se volvió viral rápidamente en redes sociales, con los fans comentando la sorprendente compostura de la artista frente al inusual contratiempo. “Lo manejó tan bien que me habría desplomado en ese mismo instante”, comentó un seguidor en X (antiguo Twitter).
El incidente, que fue compartido en la cuenta oficial de fans de Lopez, fue acompañado por un divertido pie de foto: “@JLo acaba de comenzar los ensayos para Kiss of the Cricket Woman… en tiempo real”. Este comentario hace referencia a su próximo proyecto cinematográfico, Kiss of the Spider Woman, que se estrenará en otoño.
Cactus24 (11-08-2025)