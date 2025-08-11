Intentó ingresar drogas a la cárcel dentro de un cartón de huevos

Soler Heier Milagro Del Rosario Chiquinquirá, fue detenida en el centro de coordinación policial Polimariño, después que esta intentara ingresar 12 envoltorios de presunta marihuana dentro de un cartón de huevos hacia el área de retención de privados de libertad.

La mujer de 22 años de edad, fue aprehendida luego de que se encontraran los envoltorios elaborados con material sintético negro y conteniendo restos vegetales de olor penetrante (presunta marihuana) ocultos en los huevos cuyo destino sería el ingreso para los alimentos de los privados de libertad.

Los funcionarios policiales notaron que varios huevos estaban fracturados, destilando líquido y sellados con silicón, lo que llevó a una inspección más detallada.

Tras la incautación de la presunta droga, la mujer fue puesta a la orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Aragua.

Cactus24 (11-08-2025)

