Intentó ingresar drogas a la cárcel dentro de un cartón de huevos

Por
cactus24
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

Soler Heier Milagro Del Rosario Chiquinquirá, fue detenida en el centro de coordinación policial Polimariño, después que esta intentara ingresar 12 envoltorios de presunta marihuana dentro de un cartón de huevos hacia el área de retención de privados de libertad.

La mujer de 22 años de edad, fue aprehendida luego de que se encontraran los envoltorios elaborados con material sintético negro y conteniendo restos vegetales de olor penetrante (presunta marihuana) ocultos en los huevos cuyo destino sería el ingreso para los alimentos de los privados de libertad.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Los funcionarios policiales notaron que varios huevos estaban fracturados, destilando líquido y sellados con silicón, lo que llevó a una inspección más detallada.

Tras la incautación de la presunta droga, la mujer fue puesta a la orden de la Fiscalía 19 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Aragua.

Cactus24 (11-08-2025)

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor