Georgina Rodríguez se casa con Cristiano Ronaldo tras 9 años de relación

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se darán el sí quiero tras nueve años de relación y cinco hijos en común. Así lo ha anunciado la modelo y empresaria española a través de sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía del impresionante anillo de compromiso que el astro portugués ha elegido para ella.

«Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas», destaca Georgina en el texto que acompaña a la fotografía. Para mostrar la joya con la que el padre de sus hijos le ha pedido la mano, la influencer ha elegido una íntima fotografía, en la que su mano se apoya sobre la de su futuro esposo sobre una ropa de cama de blanco impoluto.

La sortija destaca especialmente por su diamante central de talla oval de más de un centímetro de largo, que está acompañado por otros diamantes más pequeños a ambos lados. Dado el tamaño de la piedra preciosa, el anillo está valorado en, como mínimo, cinco millones de euros, sin contar el precio de los diamantes laterales, según asegura un joyero a la revista ¡Hola!.

Se trata de un esperado paso adelante en la relación del futbolista y la empresaria, aunque no supondrá muchos cambios en la vida de la pareja, que llevan ya muchos años siendo familia.

Se conocieron en el 2016 en Madrid, y lo suyo fue un flechazo instantáneo, según contó ella en su docuserie Soy Georgina. «Cuando estaba saliendo del trabajo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros […] Sentí cosquillas en el estómago». Poco después empezaron su relación, que ha demostrado ser sólida desde entonces. Su vida en común ha pasado por España, Italia, Inglaterra y, desde el 2023, viven en Arabia Saudí por los compromisos laborales del portugués, que juega en el Al-Nassr, club del que es accionista.

Juntos han formado una familia numerosa. Cristiano Jr. (2010) y los gemelos Eva y Mateo (2017) son hijos del portugués, concebidos por gestación subrogada; mientras que Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda (2022) son también hijas biológicas de Georgina. Aun así, la de Jaca ejerce de figura maternal de todos ellos.

Cactus24 11-08-2025

