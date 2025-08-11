Evo Morales dijo que Luis Arce planea fugarse a Venezuela tras las elecciones

En un nuevo capítulo de la feroz interna que mantienen desde hace meses, Evo Morales, expresidente de Bolivia, acusó públicamente el domingo al actual mandatario, Luis Arce, de planear su fuga a Venezuela tras las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

“Todos comentan en Bolivia, en la Casa Grande del Pueblo, como también en Venezuela, que ha ido a preparar la fuga de Lucho (Arce) y su familia y algunos corruptos. Eso comentan, debe estar preparando su fuga”, comentó en su programa dominical en la radio Kawsachun.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto de creciente fragmentación dentro del oficialismo y en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.

Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, sostuvo que el vicepresidente David Choquehuanca viajó “sorpresivamente” y “sin ninguna agenda” a Venezuela el viernes anterior. Según el exmandatario, este desplazamiento estaría vinculado a la supuesta preparación de la fuga de Arce y su entorno más cercano.

Al respecto, dijo que “algunos coroneles de las Fuerzas Armadas y de la Policía” le informaron que el presidente tiene “todo preparado para escaparse”, incluso si el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no accede a una eventual segunda vuelta electoral.

La tensión interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) se ha intensificado en las últimas semanas. La disputa entre Morales y Arce por el control del partido y la definición de la candidatura oficialista ha derivado en una fractura visible. A este escenario se sumó la decisión de Andrónico Rodríguez, considerado hasta hace poco el “heredero” político y sindical de Morales, de postularse de manera independiente con la alianza Popular. Esta decisión sorprendió tanto al exmandatario como a la cúpula del MAS, profundizando la crisis interna y debilitando la unidad del oficialismo de cara a los comicios.

El distanciamiento entre Morales y Arce no es nuevo, pero ha escalado en intensidad a medida que se acercan las elecciones.

Cactus24 (11-08-2025)

