Dos detenidos por abuso sexual a una menor

Andry Wilmer Rincón Vargas, de 40 años de edad, fue detenido tras ser denunciado de presunto abuso sexual en contra de una menor, de 12 años, en Santa Bárbara, municipio Colón, estado Zulia.

El sujeto fue denunciado por una tía de la menor, quien lo señaló de someter a actos lascivos con palabras de índole sexual a la adolescente. La jovencita fue llevada al Hospital General de Santa Bárbara donde recibió atención especializada.

Un hecho similar se registró al norte de Maracaibo, donde fue capturado Luis Rafael González Montiel, de 45 años de edad, sindicado de presuntamente abusar sexualmente de una adolescente, de 13 años de edad.

Los detenidos fueron conducidos a los Centros de Coordinaciones Policiales Sur del Lago Oeste y Maracaibo Norte donde quedaron a orden de la Fiscalía Ministerio Público.

Cactus24 (11-08-2025)

