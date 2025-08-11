Detenido por intento de robo en local comercial 

Cristian Jiménez, de 19 años fue detenido tras robar un local comercial situado en la prolongación Girardot con Pumarrosa en Punto Fijo.

Según la minuta policial, la comisión recibió una llamada del propietario del establecimiento. Los funcionarios del Cuadrante de Paz número 08 de Policarirubana se presentaron en el sitio, siendo alertados por el afectado de la presencia de un sujeto dentro del establecimiento.

De allí que procedieron a saturar el lugar dando con la ubicación de un individuo dentro de la instalación comercial manipulando con una tenaza una unidad de aire acondicionado, por lo que fue aprehendido.

Jiménez fue puesto a disposición de la Fiscalía XXIII del Ministerio Público a cargo del Abogado Ricardo Lugo.

Cactus24 (11-08-2025)

