Descubren huellas de dinosaurio en zona de Texas azotada por inundaciones

Expertos revelaron hoy un hallazgo prehistórico en el condado de Travis tras las devastadoras inundaciones que azotaron en julio a Texas, sur de Estados Unidos, y dejaron al menos 135 muertos.

Los informes indican que un voluntario que participaba en la limpieza de escombros descubrió 15 grandes huellas de dinosaurio de tres garras, esparcidas en un patrón entrecruzado a lo largo de la zona de Sandy Creek.

Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson en la Universidad de Texas en Austin, dijo que “las huellas que sin duda son de dinosaurios fueron dejadas por dinosaurios carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un carnívoro bípedo de unos 11 metros de largo”.

Los rastros tendrían aproximadamente entre 110 y 115 millones de años de antigüedad y cada pisada mide alrededor de 45 a 50 centímetros, explicó Brown, citado por la CNN.

Las vías fluviales como Sandy Creek “cortan la piedra caliza de la Formación Glen Rose, que es la capa de roca que contiene las huellas y que tiene alrededor de 110 millones de años”, dijo el especialista.

Por eso “sabemos cuántos años tienen las huellas de dinosaurio, porque están preservadas en capas de roca con esa antigüedad”, subrayó.

El condado de Travis está a poco más de 300 kilómetros al sur del Parque Estatal Dinosaur Valley, hogar de una gran cantidad de huellas de dinosaurios que vivieron en la zona hace aproximadamente 113 millones de años.

11-08-2025

