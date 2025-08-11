Delcy Rodríguez reitera que no reconocerán ninguna sentencia de la CIJ sobre el Esequibo

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que la mañana de este lunes 11 de agosto fue entregado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) «un nuevo documento con la verdad de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba» y reiteró: «No reconocemos bajo ningún concepto el proceso judicial fraudulento incoado por Guyana ni acataremos sentencia alguna que se emita en este asunto».

A través de un comunicado leído por la misma Vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno bolivariano expresa: «La República Bolivariana de Venezuela informa la entrega en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el día de hoy, de un nuevo documento que amplía, con pruebas adicionales, la verdad histórica y la posición oficial en relación con su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba».

Además el Estado venezolano asegura que «Venezuela ha demostrado, una vez más, las sólidas razones jurídicas y fácticas a su irrevocable posición histórica de no someter a terceros (incluida la Corte Internacional de Justicia) las cuestiones relacionadas con sus intereses vitales, tales como su independencia e integridad territorial».

«Ha quedado ratificado en este documento el mandato del pueblo venezolano emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia, ni ningún otro organismo judicial, para resolver esta controversia territorial».

Reafirma el gobierno de Venezuela que: «No reconocemos bajo ningún concepto, el proceso judicial fraudulento incoado por Guyana, ni acataremos sentencia alguna que se emita en este asunto».

«Por tal razón, la entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto».

Cactus24 (11-08-2025)

