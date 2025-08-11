Acusan a hombre por arrollar intencionalmente a dos policías, uno de ellos murió

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó a través de sus redes sociales que el Ministerio Público del estado Aragua imputó y privó de libertad a Juan Palmarés, acusado de homicidio intencional a título de dolo eventual y lesiones graves a título de dolo eventual.

Según la información proporcionada por Saab, Palmarés arrolló de manera intencional a dos funcionarios policiales que se desplazaban en una motocicleta.

En el lamentable suceso resultó muerta una de las víctimas, identificada como Norelis Natali Truisis Espidea, madre de un niño de 9 años y domiciliada en La Julia del municipio Mariño.

Cactus24 (11-08-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.