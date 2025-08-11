10 fallecidos y 37 heridos: Autobús cae al abismo en Perú

Un accidente de tránsito ocurrió la noche del domingo 10 de agosto en la provincia de Sandia, región Puno, cuando un ómnibus de la empresa «Selva Sur» se despistó hacia el río Inambari, causando diez fallecidos y 37 heridos. El accidente ocurrió a las 22:38 horas en el sector Wayllabamba, de la ruta Juliaca-San Pedro de Putina Puncu.

El personal de la comisaría PNP de Sandia se trasladó inmediatamente al lugar del trágico accidente e inició las labores de rescate, logrando extraer a 37 personas atrapadas entre las estructuras del vehículo accidentado. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Apoyo Sandia, donde recibieron atención médica inmediata.

Andina informó que entre los pasajeros rescatados se encuentran Rubén Quispe, Magaly Cuno, René Cruz, Gustavo Mamani, Pablo Cruz, Zenobia Quispe, Lourdes Lipa, Percy Arpita, María Timotea Sacaca y Maribel Larico. Todos recibieron atención médica y permanecen bajo observación en el nosocomio local.

Cactus24 11-08-2025

