Una mujer muere y un joven queda herido al caer de un segundo piso (+video)

Una joven de 21 años murió y un hombre de 27 sufrió lesiones graves tras caer desde el segundo piso de un local de billar. El hecho ocurrió la madrugada del lunes 4 de agosto en el establecimiento Billar Chapo, en la ciudad de Huánuco, Perú.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento del accidente, que ha motivado la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público.

El incidente se produjo en un establecimiento que permanecía abierto durante la madrugada. Las imágenes muestran cómo la mujer intenta alcanzar al hombre, que lleva un objeto en la mano, mientras ambos avanzan a gran velocidad por el pasillo. En la zona de la escalera, la joven se abalanza y ambos pierden el equilibrio, lo que provoca la caída desde el segundo piso.

La escalera donde se produjo el accidente no contaba con baranda de seguridad, un elemento que, según los reglamentos de construcción, es esencial para prevenir caídas. La PNP y el Ministerio Público acudieron al lugar para asegurar el área, revisar las grabaciones y recoger testimonios de testigos que presenciaron el hecho. También se verificó la estructura del local y las condiciones de seguridad que ofrece a los clientes.

Las imágenes se han incorporado a la carpeta de investigación y serán analizadas por peritos para establecer con precisión la secuencia de los hechos. Las autoridades buscan determinar si la ausencia de medidas de seguridad influyó de manera directa en el desenlace fatal.

Vecinos del sector indicaron que el ruido de la caída alertó a quienes se encontraban cerca del lugar, lo que permitió que la llamada a la Policía y a los servicios de emergencia se realizara de inmediato.

La víctima mortal fue identificada como Emely Fiorella Mego Díaz, de 21 años, natural de Huánuco. El herido responde al nombre de Henry Manuel del Águila Maceda, de 27 años, quien permanece hospitalizado en Pucallpa con lesiones graves. Según los reportes médicos, presenta fracturas y otras heridas producto del impacto contra el suelo.