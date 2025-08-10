Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: hay heridos y edificios colapsados

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo la localidad de Sindirgi, en el oeste de Turquía, informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). Las autoridades reportaron, además, un número no determinado de heridos y al menos diez edificios colapsados.

El temblor, que se registró a las 19:53 (hora local), se sintió en varias ciudades occidentales, incluidas Estambul y la popular zona turística de Izmir.

Según funcionarios, aún no se ha reportado información sobre posibles daños materiales o víctimas fatales. Sin embargo, imágenes difundidas por medios turcos muestran varios edificios colapsados en la provincia de Balikesir tras el movimiento sísmico.

Minutos después, se produjo una réplica de magnitud 4,6, según datos de AFAD.

“Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un inmueble derrumbado y trabajamos para llegar a dos más. La farmacia situada debajo del edificio resultó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares”, afirmó Serkan Sak, alcalde de Sindirgi.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, declaró en X: “Todos los equipos de AFAD y las instituciones pertinentes realizaron búsquedas inmediatas en terreno. No se ha detectado ningún suceso indeseable hasta el momento”.

Hasta el momento cuatro personas heridas han sido hospitalizadas, sin que ninguna corra peligro de vida, según confirmaron a la prensa tanto Yerlikaya como el titular de Salud, Kemal Memisoglu.