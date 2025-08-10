Niña de 10 años murió tras tortura de su padre y madrastra: Fue hallada sin uñas en los pies

El 27 de julio de 2025, personal policial de Holbrook, Arizona, localizó a Rebekah Baptiste, de 10 años, inconsciente cerca de la intersección de dos carreteras. Tres días después, el 30 de julio, la menor falleció a causa de complicaciones derivadas de deshidratación y desnutrición severas, además de múltiples lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, según reportaron AZ Family, ABC 15 y 12 News. Los informes forenses iniciales apuntaron a presuntos indicios de tortura, lo que motivó la intervención de las autoridades locales.

El Departamento del Sheriff del Condado de Apache informó la detención de Richard Baptiste, padre biológico de la víctima, junto a Anicia Woods, su compañera sentimental. Ambos fueron acusados formalmente de asesinato en primer grado y abuso infantil en relación con la muerte de la menor. El caso ha generado conmoción entre la comunidad local y entre los sectores que abogan por la protección de la infancia en Arizona, al ponerse de relieve presuntas fallas en la respuesta de los servicios sociales.

Según los fiscales del caso, los agentes hallaron a la menor en un avanzado estado de deterioro físico. Detallaron, durante una audiencia celebrada el 4 de agosto, que la niña no presentaba uñas en los pies y que su cuerpo mostraba signos de golpes y moretones distribuidos desde la cabeza hasta los pies. También señalaron posibles señales de abuso sexual y físico, según destacaron AZ Family y ABC 15.

En el entorno académico, personal docente de Empower College Prep —institución a la que asistía Rebekah junto a sus dos hermanos— aseguró haber contactado al Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) en 12 oportunidades, tan solo entre noviembre de 2023 y enero de 2025. De esas comunicaciones, tres se habrían realizado en menos de una semana durante el pasado enero, de acuerdo con un informe de ABC 15. El colegio expuso que sus llamados buscaron alertar a las autoridades sobre señales preocupantes en el estado emocional y físico de la menor, además de ausencias injustificadas.

No obstante, la versión ofrecida por DCS difiere de la consignada por la institución educativa. Según declaró un portavoz del departamento a PEOPLE, la agencia solo tiene constancia de cinco denuncias formuladas por la escuela en el último año. De esas cinco, únicamente una fue considerada válida y susceptible de investigación, ya que cumplía los requisitos legales definidos para los casos de abuso o negligencia infantil.

El comunicado remitido a PEOPLE destaca que “las otras cuatro veces, el Departamento no pudo proceder con la investigación porque los señalamientos no alcanzaban el umbral legal para abuso o negligencia”. También aseguraron que no existen registros de llamadas de familiares desde 2019 en relación con abusos o negligencias hacia Rebekah o sus hermanos.

Al momento del hallazgo, el estado de Rebekah evidenciaba un prolongado proceso de violencia. Damon Hawkins, tío materno de la víctima, aseguró a AZ Family que la niña se encontraba “moreteada de la cabeza a los pies” y con visibles heridas en ambos ojos. La menor, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales, habría pasado largo tiempo en condiciones de maltrato, negligencia y privación de alimentos.

El informe médico forense resultó determinante para la presentación de cargos por asesinato en primer grado. Los detalles sobre la ausencia de uñas en los pies de la menor y el deterioro físico contribuyeron a fundamentar la acusación de tortura y abuso. Las autoridades también puntualizaron que tanto Richard Baptiste como Anicia Woods permanecen bajo custodia, sin que existan registros públicos disponibles respecto a sus declaraciones de inocencia o la identidad de sus representantes legales.

Los presuntos responsables, Richard Baptiste y Anicia Woods, enfrentan cargos de extraordinaria gravedad y continúan detenidos a la espera de que la corte determine las próximas etapas del proceso judicial. Las investigaciones en curso buscan reconstruir la secuencia de acontecimientos que rodearon el fallecimiento de la menor y establecer responsabilidades en todos los niveles, conforme a la información difundida por los medios de comunicación.