Imputado sujeto por delito de espionaje informático contra la Fiscalía en el Zulia

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó a través de sus redes sociales que el Ministerio Público del estado Zulia ha imputado al ciudadano José Montiel por el delito de Espionaje Informático. Montiel fue aprehendido tras dedicarse a filmar de manera clandestina en las instalaciones de la Fiscalía Superior del estado Zulia.

Según las declaraciones del Fiscal General, el objetivo de Montiel era «amedrentar a los funcionarios y violar la privacidad de nuestra Institución». Esta acción, calificada como un ataque a la seguridad y el correcto funcionamiento de la administración de justicia, llevó a su inmediata imputación.