Docentes universitarios exigen aumento de salario

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió un aumento salarial inmediato para todo el personal universitario. La situación es crítica: las remuneraciones actuales oscilan entre uno y cuatro dólares al mes, una cifra que la Apucv califica de «inhumana, ilegal y atentatoria contra el bienestar y progreso del país.»

En una serie de contundentes publicaciones en su cuenta de la red social X, la organización advierte que mantener a los universitarios con sueldos tan ínfimos compromete gravemente el futuro del país, la formación profesional de sus ciudadanos y el desarrollo científico.

«La desalarización es inhumana, ilegal y atenta contra el bienestar y progreso del país», reza una de las publicaciones que insiste en el grito de «aumento salarial ya.»

La denuncia de la Apucv se agrava al considerar el contexto económico actual. Este viernes 8 de agosto, el dólar alcanzó los 130,06 bolívares, el mismo monto que representa el salario mínimo mensual fijado desde marzo de 2022. Esto significa que, como denuncian los universitarios, «el salario mínimo en Venezuela tiende a 0 (cero). Hoy #08Agos equivale a menos de 1 dólar. En las universidades es un mero símbolo sin ningún valor real.»

La gravedad de la situación ha sido también resaltada por la organización de derechos humanos Provea. En su cuenta en X, Provea señaló que los venezolanos están recibiendo un «pago de hambre», destacando que el salario mínimo y la pensión en Venezuela equivalen a un dólar, ubicándose como el más bajo del mundo.

Provea recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 91, establece el derecho de los venezolanos a recibir un salario digno, y no lo que consideran una «burla» ante la precaria situación actual.

La Apucv y el personal universitario reiteran su llamado urgente a las autoridades para que se tomen acciones inmediatas que garanticen salarios justos y dignos, imprescindibles para preservar la educación superior y el futuro de Venezuela.