Doce heridos en explosión por presunta fuga de gas en Anzoátegui

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, informó que doce personas resultaron heridas en el estado venezolano de Anzoátegui (este) tras una explosión generada por una presunta fuga de gas en la que no se registraron decesos.

En su cuenta de Instagram, Marcano indicó, además, que la explosión afectó cuatro viviendas en una urbanización de la ciudad de Barcelona, la capital de Anzoátegui.

Asimismo, aseguró que los organismos de seguridad atendieron la situación y se iniciaron las investigaciones para determinar la causa del hecho.