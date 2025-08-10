Detienen a hombre que amenazó explotar vivienda con su familia adentro

La rápida intervención del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) y el Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara evitó una grave tragedia familiar en la madrugada de este sábado. Un hombre, bajo los efectos del alcohol, amenazó con explotar su vivienda con su familia dentro.

El incidente se registró pasadas las 2:00 AM en el sector 20 de Mayo, parroquia Santa Bárbara, municipio Colón. José Daniel Gutiérrez Soto (37), un vendedor de comida rápida, había estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde temprano. Alrededor del amanecer, una discusión por «malos entendidos» con su pareja escaló violentamente.

En medio del altercado, Gutiérrez Soto tomó dos cuchillos y comenzó a arremeter contra los muebles de la casa. La situación se volvió crítica cuando el hombre tomó dos cilindros de gas propano, abrió sus perillas y, con un encendedor en mano, amenazó con hacer explotar la vivienda. Dentro de la casa se encontraban su esposa (30 años), su suegra (61 años) y su hija de apenas seis años, quien, aterrorizada, se ocultó en un armario.

Al ser alertados de la situación, agentes del Cpbez, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, se desplegaron rápidamente en el lugar. Las autoridades desalojaron la vivienda, las casas vecinas y toda el área circundante para garantizar la seguridad. Durante más de cuatro horas, los oficiales mantuvieron un diálogo ininterrumpido con Gutiérrez Soto, logrando finalmente convencerlo de desistir de su peligrosa conducta al amanecer.

Una vez que el hombre fue abordado por la policía, fue trasladado al hospital general de Santa Bárbara, donde recibió atención médica por múltiples heridas que se había autoinfligido en las manos con los cuchillos.

Posteriormente, José Daniel Gutiérrez Soto fue llevado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, donde quedó a disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.