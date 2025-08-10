Detenido boxeador por agredir salvajemente a dos niños en La Vega

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de Kelviyer Salazar, quien será imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de homicidio frustrado y violencia física agravada.

Los cargos se derivan de un brutal incidente ocurrido en la parroquia La Vega, donde Salazar agredió salvajemente a dos niños, F.M. de 12 años y Y.M. de 6 años, mientras estos jugaban cerca de su vivienda.

Kelviyer Salazar fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público, que ya ha iniciado las diligencias para su presentación e imputación formal. Se espera que en las próximas horas se le imputen los cargos correspondientes y se solicite la medida de privación de libertad.

El fiscal no detalló la circunstancias en las que ocurrieron los hechos, sin embargo, algunos medios mencionan que Salazar, quien es boxeador profesional, agredió físicamente al menor luego de sostener una disputa con otros sujetos presuntamente bajo los efectos del alcohol.