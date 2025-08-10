Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra el plan israelí de ocupar Ciudad de Gaza

Decenas de miles de manifestantes tomaron el sábado las calles de Tel Aviv para pedir el fin de la guerra en la Franja de Gaza, un día después del anuncio del plan israelí para la conquista de la Ciudad de Gaza, la más grande del territorio palestino.

Tras 22 meses de guerra, el primer ministro Benjamin Netanyahu se enfrenta a una intensa presión en Israel y el extranjero para poner fin a su ofensiva en la Franja de Gaza, donde más de 2 millones de palestinos están amenazados de «hambre generalizada», según la ONU.

Los manifestantes ondearon pancartas y levantaron fotos de los rehenes que permanecen en el territorio palestino y llamaron al gobierno a lograr su liberación.

Periodistas de AFP en el sitio calcularon que había decenas de miles de participantes, aunque un grupo que representa a las familias de los rehenes indicó que había hasta 100.000 personas.

Las autoridades no suministraron un cálculo oficial, aunque superó en tamaño a otras manifestaciones recientes contra la guerra.

«Terminaremos con un mensaje directo al primer ministro Benjamin Netanyahu: si usted invade partes de Gaza y los rehenes son asesinados, lo perseguiremos a usted en las plazas de los pueblos, en los mitines electorales, todo el tiempo y en todo lugar», declaró a AFP Shahar Mor Zahiro, familiar de un rehén muerto.