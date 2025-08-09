Sin luz en algunas zonas de Mérida, Táchira, Falcón y Zulia

Durante la mañana de este sábado 09 de agosto se registró un apagón en algunas zonas del Zulia, Táchira, Mérida y Falcón.

Según reportaron los usuarios a través de redes sociales, algunas zonas de Paraguaná permanecían sin luz a las 9:00 de la mañana.

Aunque hasta los momentos no hay una versión oficial del apagón, se supo de manera extraoficial que una fluctuación en el sistemas eléctrico nacional afectó la planta termoeléctrica Josefa Camejo, lo que dejó sin electricidad a la mayoría de los paraguaneros.