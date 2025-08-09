Hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día de Paraguaná, una fecha que marca el 526 aniversario de su primer avistamiento por parte de exploradores europeos. El hito histórico, ocurrido en 1499, es recordado como un momento crucial en la historia de la región.

Según los registros históricos, la tripulación liderada por Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa fue la primera en divisar la península. Como parte de este acontecimiento, se le dio el nombre de Cabo de San Román, en honor al santo patrono del día, según el santoral católico.

Una de las figuras clave de esta expedición fue el cartógrafo Juan de la Cosa, quien fue el responsable de trazar el primer mapa de la península. Este invaluable documento, según historiadores, se conserva en el Archivo General de Indias en Sevilla, España, y sirve como testigo del encuentro entre dos mundos.

El Día de Paraguaná fue establecido oficialmente por los tres consejos municipales de la península. A pesar de algunas controversias pasadas sobre la naturaleza del evento, la evidencia histórica confirma que se trató de un avistamiento pacífico y no de un acto de genocidio contra los pueblos indígenas caquetíos.

En la actualidad, la península de Paraguaná sigue siendo una región vibrante y llena de historia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan para dar forma a su identidad única. La celebración de este día sirve como un recordatorio de sus raíces y un motivo para que sus habitantes se sientan orgullosos de su patrimonio.