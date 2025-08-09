El actor Eduardo Serrano necesita ayuda económica por grave enfermedad

El primer actor venezolano, Eduardo Serrano necesita ayuda económica luego de ser diagnosticado con cáncer y estar en medio de un proceso médico complicado. Su hija Magaly, acudió a la buena voluntad de los venezolanos que han disfrutado del trabajo de su padre en la era dorada de la televisión venezolana.

Hace un mes el actor recibió la noticia de que tiene células cancerígenas en un pulmón, con metástasis en el cerebro, además de otro en la vejiga, por lo que se sometió a una nefrostomía. Su complejo cuadro clínico obligó a sus familiares a abrir un GoFundMe para recaudar fondos para las quimioterapias y procedimientos médicos que deben cubrir.

En compañía de Mirtha Pérez, Magaly Serrano, su hija se mostró conmovida al dar la noticia.

“Necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa… el único ingreso que tenemos en la casa es el de mi prometido. Requerimos de cosas especiales para tenerlo en casa, cómo para su próxima quimio”, explicó.

La próxima quimioterapia del criollo es el próximo 20 de agosto, por lo tanto, necesitan recolectar la mayor cantidad de dinero para cubrir los gastos médicos.

Querido por el público venezolano, Eduardo Serrano es una de los actores por excelencia del país, con créditos en más de 20 producciones. Inició su carrera desde muy joven, interesándose por la actuación, lo que lo llevó a debutar en la televisión venezolana a los 23 años.

A pesar de haber tenido experiencia como actor de doblaje y el teatro, su gran oportunidad llegó la telenovela ‘Las Amazonas’, siendo el protagonista junto a un elenco de primera como Hilda Carrero, Corina Azopardo, Alba Roversi, Julio Alcázar, Flor Núñez, entre otros destacados actores.

Otros proyectos en los que deslumbró Serrano fueron: ‘Viva la Pepa’, ‘Natalia del Mar’, ‘Juana, la Virgen’, ‘La Mujer Perfecta’, y más.

Sin duda Eduardo Serrano es un actor de primera línea, que gracias a sus personajes y los años en pantalla se ganó el cariño del público venezolano.