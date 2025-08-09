Detienen a presunto integrante del Tren de Aragua en Detroit

Un presunto miembro de la organización criminal Tren de Aragua, de origen venezolano, fue detenido por la Patrulla Fronteriza en el área metropolitana de Detroit durante una parada de tráfico.

El operativo se realizó luego de que la policía de Shelby detuviera un vehículo con matrícula falsa. En el interior viajaban tres ciudadanos venezolanos, quienes, según verificaciones posteriores, se encontraban en Estados Unidos de manera ilegal.

Uno de ellos, de 30 años, fue identificado como integrante del Tren de Aragua, grupo catalogado como organización terrorista extranjera. Los registros revelaron que contaba con un historial delictivo desde 2023 que incluía cargos por posesión de armas, delitos migratorios y robo violento, además de una orden de arresto activa en Denver, Colorado, por incomparecencia.

El jefe del Sector de Detroit de la Patrulla Fronteriza, John R. Morris, destacó que esta detención retira de las calles a “un delincuente indocumentado peligroso” y contribuye a reforzar la seguridad pública.