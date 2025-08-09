Desmantelan almacén de explosivos vinculado a «actos terroristas» en Monagas

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Diosdado Cabello, anunció hoy el descubrimiento de dos galpones repletos de explosivos en el estado Monagas, los cuales, según sus declaraciones, estarían destinados a la perpetración de «actos terroristas» y tendrían vínculos directos con la dirigente opositora María Corina Machado.

En una declaración a la prensa, el ministro Cabello afirmó: «Sabemos que los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo político en Venezuela, vinculación directa con la señora María Machado. Nada de esto ocurre de manera espontánea. Todo esto es planificado por el imperialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela».

El hallazgo incluye 1.137 cajas de explosivos, 35 rollos de cordón detonante, 125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos, entre otros materiales. El ministro aseguró que estos elementos estaban destinados a «hacer daño» a los ciudadanos venezolanos.

«Lo que hemos encontrado aquí es alarmante, pero de altísimo poder destructivo que hay aquí acumulado», enfatizó Cabello, confirmando el inicio de una exhaustiva investigación para dar con los responsables. Se estima que entre 10 y 12 personas están siendo activamente buscadas en relación con este caso.

Este suceso se suma a la reciente captura, informada el pasado jueves por el ministro Cabello, de 15 individuos, uno de ellos en territorio colombiano, quienes presuntamente planeaban un atentado con explosivos en la concurrida Plaza Venezuela de Caracas.