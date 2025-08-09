Adolescente era abusada y prostituida por su padre

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (Sipez), extensión Sur del Lago y Subregión Perijá del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), detuvieron a un hombre y dos de sus vecinos, señalados de abuso sexual continuado en perjuicio de la hija del primero, una adolescente de 16 años de edad.

La denuncia fue formulada por la propia víctima en la sede del Sipez, donde relató que su padre, José Alexander Durán Gutiérrez (45), la ha agredido sexualmente de manera reiterada. La joven también manifestó que, bajo los efectos del alcohol, su progenitor la obligaba a mantener encuentros íntimos con sus vecinos, a quienes cobraba dinero, y además la forzaba a practicarles sexo oral.

Tras recibir la denuncia, una comisión del Sipez se trasladó de inmediato al Kilómetro 15, parroquia El Moralito, municipio Colón, donde ubicaron a los implicados. Al percatarse de la presencia policial, los sujetos adoptaron una actitud hostil en un intento por evitar su arresto.

Una vez en el comando policial, los vecinos fueron identificados como Williams Enrique Rincón Coy (56), alias “El Willian”, y Eliver Francisco Azuaje Medina (40), alias “El Gordo”. Ambos, junto a Durán Gutiérrez, quedaron bajo resguardo y a la orden de la Fiscalía 16 del Ministerio Público, que llevará el caso.

La adolescente fue trasladada al Hospital General de Santa Bárbara, desde donde fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF). Los exámenes médicos forenses confirmaron el abuso de vieja data, cuyo informe ya se encuentra en manos de las autoridades competentes para la continuación de las investigaciones.