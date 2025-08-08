Trump y Putin se reúnen en Alaska el 15 de agosto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

«La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial que ha sido calificado como una medida polémica.

Las declaraciones de Trump llegaban el día en el que ha expirado el plazo que había impuesto a Moscú, hace 10 días, para que diera pasos significativos hacia un alto el fuego o se resignara a sanciones económicas y aranceles adicionales, incluidos aranceles secundarios para los países que comprasen petróleo ruso. Pero el anuncio de la reunión parece haber sido suficiente para aparcar la amenaza, al menos de momento.

Preguntado si esta es la última oportunidad que da a Putin, respondía que “no me gusta utilizar el término ‘última oportunidad’”. “Mi instinto me dice que tenemos una verdadera oportunidad”, aseguraba, sin querer hacer comentarios sobre el plazo que había impuesto al presidente ruso.

Trump también adelantaba en esas declaraciones que se están desarrollando negociaciones sobre un “intercambio” de territorios. Preguntado si Ucrania tendrá que ceder suelo a cambio de la paz, respondía que “estamos viendo eso. En realidad estamos contemplando recuperar parte e intercambiar parte. Es complicado, pero vamos a recuperar parte y vamos a intercambiar otra. Habrá un intercambio de territorios para conveniencia de los dos, hablaremos sobre ello más tarde o mañana”, apuntaba.

Cactus24 08-08-2025

