Tiroteo en Universidad Emory de Atlanta deja al menos un policía herido

Al menos un oficial fue herido y trasladado a un hospital este viernes tras un tiroteo en el campus de la Universidad Emory de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos.

La Universidad alertó a estudiantes sobre un tirador activo en su campus e instó a los estudiantes a “correr, esconderse, pelear” y evitar la zona.

El Departamento de Policía de Atlanta informó sobre un policía herido que fue llevado al hospital. Sin embargo, otras fuentes apuntan que dicha información no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras tanto, empleados de los CDC dijeron que las balas impactaron las ventanas de varios edificios en el campus de la agencia federal.

Los vehículos policiales continuaron llegando de agencias del área metropolitana de Atlanta mientras una sirena de advertencia seguía sonando.

Cactus24 08-08-2025

