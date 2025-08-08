Simuló que iba a alquilar una habitación y terminó amordazando, robando y abusando sexualmente de una mujer

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Esteban Castilla Tarazona, de 25 años, señalado como presunto responsable de abuso sexual y hurto en una vivienda del barrio Campo Amor, en el suroccidente de Medellín (Colombia).

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto, cuando el hombre habría llegado al inmueble simulando interés en arrendar una habitación. Según la denuncia, una vez adentro, inmovilizó a la mujer amarrándola de pies y manos, y procedió a robar varios objetos avaluados en aproximadamente 2.500.000 pesos.

Además, según la investigación de la Fiscalía, el presunto agresor obligó a la víctima a desbloquear su celular y realizó transferencias no autorizadas a través de medios informáticos. Luego de cometer el hurto, el hombre habría realizado tocamientos de carácter sexual y abandonado el lugar.

Gracias a las voces de auxilio de la víctima, vecinos del sector reaccionaron rápidamente, lograron retener al sospechoso y lo entregaron a la Policía Nacional. Los objetos hurtados fueron recuperados.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que incluyen acto sexual con persona en incapacidad de resistir, hurto por medios informáticos y hurto calificado y agravado. La medida de aseguramiento busca proteger a la víctima y evitar la obstrucción de la justicia mientras avanza el proceso judicial.

Cactus24 (08-08-2025)

